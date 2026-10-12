W Peszawarze po wprowadzeniu rządów gubernatora zablokowano drogi — Dawn
W Peszawarze, stolicy pakistańskiej prowincji Chajber Pasztunchwa, po wprowadzeniu rządów gubernatora i stanu wyjątkowego na ulicach ustawiono kontenery towarowe, wzmocniono obecność policji i ograniczono ruch. Informuje o tym Dawn.
Rankiem 12 października w mieście nie było łączności komórkowej. Kilka dni wcześniej Peszawar doświadczył już niemal 48-godzinnego wyłączenia usług mobilnych z powodu marszu protestacyjnego partii PTI. W drugiej połowie dnia w mieście zniknął również dostęp do internetu.
Kontenery na kluczowych drogach
Stacje systemu transportu autobusowego Peshawar BRT pozostawały zamknięte. Główna arteria GT Road została zablokowana kontenerami w pobliżu placu Firdous Chowk, a na odcinku między Hospital Road a Firdous Chowk dyżurowali liczni policjanci. Dalej przepuszczano tylko pieszych.
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Kontenery ustawiono także na drodze prowadzącej do Khyber Road, gdzie znajduje się miejska „czerwona strefa”. W pobliżu Surey Pul Square i innych dojazdów do tego obszaru rozmieszczono znaczne siły policji. Blokady obowiązywały również na Jail Pul, który łączy Sher Shah Suri Road z Khyber Bazaar.
Wzmocniona ochrona obiektów rządowych
Budynek cywilnego sekretariatu prowincji był prawie pusty, a przy biurze głównego sekretarza stało zaledwie kilka samochodów. Na Sahibzada Abdul Qayyum Road, gdzie znajdują się rezydencje ministra i gubernatora, funkcjonariusze sprawdzali osoby zmierzające do tych budynków.
Na Khyber Road w pobliżu Army Stadium ustawiono barykadę. Reporter Dawn widział także transporter opancerzony, samochód więzienny i ciężarówkę z policją do tłumienia zamieszek, które kierowały się w stronę rezydencji głównego ministra. Saddar Bazaar działał częściowo, jednak ruch pojazdów w tej okolicy był ograniczony. Kontenery stały również na Stadium Chowk, University Road w pobliżu Tehkala oraz Arbab Road.