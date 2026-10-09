Dziewięć banków i dwa duże kościoły w Korei Południowej badają cyberataki, podczas których mogły zostać wykorzystane narzędzia sztucznej inteligencji. W Japonii cyberincydentów doświadczyły także Daiwa Securities, SoftBank i sieć sklepów Lawson, podaje Channel NewsAsia.

Specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa wskazują, że AI umożliwia przestępcom automatyzację wyszukiwania luk w oprogramowaniu oraz tworzenia kampanii phishingowych. Jednocześnie władze nadal ustalają, czy sztuczna inteligencja została wykorzystana w konkretnych przypadkach włamań i w jaki dokładnie sposób.

Wzrost liczby incydentów

Według TrendAI w Japonii w pierwszych dziewięciu miesiącach roku odnotowano więcej cyberincydentów niż w całym poprzednim roku. We wrześniu ich liczba osiągnęła 86 — około 18% więcej niż w sierpniu i 37% więcej niż w lipcu.

Prezes tokijskiej firmy zajmującej się cyberbezpieczeństwem S&J Corp, Nobuo Miwa, oświadczył, że AI w dużej mierze usunęła bariery językowe i inne przeszkody, które wcześniej utrudniały działania zagranicznym hakerom. Jego zdaniem wskazuje to na nowy poziom wysiłku, motywacji i możliwości technicznych napastników.

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Ocena CrowdStrike i działania regulatorów

Amerykańska firma CrowdStrike uważa, że podejrzany 26-letni sprawca powiązany z Chinami i, według oceny firmy, zaangażowany w ataki na południowokoreańskie banki, prawdopodobnie nie byłby w stanie przeprowadzić kampanii bez pomocy AI. CrowdStrike wskazała, że prawdopodobnie działał on dla korzyści finansowych i wykorzystywał opracowanego w Chinach agenta AI oraz Claude Code firmy Anthropic.

W pierwszej połowie roku Korea Południowa zgłosiła 1236 cyberincydentów, o 20% więcej niż rok wcześniej. Liczba zgłoszeń dotyczących ataków DDoS wzrosła o 56,7%, a dotyczących oprogramowania ransomware — o 76,8%.

Analityczka Fitch Karen Wu zauważyła, że incydenty te nie spowodowały dotąd istotnych strat finansowych. Jednocześnie skradzione dane mogą zostać wykorzystane w kampaniach phishingowych i smishingowych. W Korei Południowej Komisja Usług Finansowych zleciła przeprowadzenie 12-punktowej samooceny cyberbezpieczeństwa, a japoński minister transformacji cyfrowej Toshiharu Furukawa zwołał spotkanie ministerstw i agencji. Japońskie Narodowe Centrum Gotowości na Incydenty i Strategii Cyberbezpieczeństwa planuje ostrzec biznes przed ryzykiem.

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