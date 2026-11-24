W Bitoli w Macedonii Północnej Eurofarm Pelister pokonał polskie Wybrzeże Gdańsk 34:27 w meczu piątej kolejki grupy G Ligi Europejskiej piłkarzy ręcznych. Po pierwszej połowie gospodarze mieli sześciobramkową przewagę — 20:14. Informuje o tym Interia Sport.

Decydujący fragment przed przerwą

W 23. minucie spotkania Eurofarm Pelister prowadził 14:13, jednak pod koniec pierwszej połowy zespół z Bitoli znacząco powiększył przewagę. Andrzej Widomski, polski piłkarz ręczny w składzie macedońskiego klubu, zdobył cztery bramki i wyrównał swój najlepszy wynik w obecnej edycji Ligi Europejskiej.

W drugiej połowie gospodarze powiększyli przewagę do siedmiu bramek — 25:18 w 41. minucie. Trener Wybrzeża Patryk Rombel przeszedł na grę bez bramkarza, z siedmioma zawodnikami w polu. Gdański klub zmniejszył stratę do czterech bramek, ale nie zdołał rozwinąć tego fragmentu gry.

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Szanse Wybrzeża na wyjście z grupy

Najskuteczniejszym zawodnikiem Eurofarmu był Filip Kuzmanovski, który zdobył osiem bramek. Dla Wybrzeża pięć razy trafił Mikołaj Czapliński, po cztery bramki zdobyli Stanescu i Bendzikowski. Bramkarz gdańszczan Mateusz Zembrzycki obronił 12 z 44 rzutów.

O awansie Wybrzeża do następnego etapu zdecyduje ostatnia kolejka. Jeśli Gummersbach pokona Logroño La Rioja, gdańskiej drużynie wystarczy remis z niemieckim klubem w Ergo Arenie, pod warunkiem że Eurofarm nie wygra w Hiszpanii. W razie zwycięstwa Macedończyków w Logroño Wybrzeże będzie potrzebowało wygranej z Gummersbachem. Jeśli natomiast Eurofarm przegra w Hiszpanii, polski klub zagwarantuje sobie awans niezależnie od wyniku własnego meczu.

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