W Estonii po podwyższeniu opłat za wizytę u lekarza i pobyt w szpitalu coraz więcej pacjentów zalega z płatnościami wobec szpitali. W Północnoestońskim Centrum Medycznym liczba takich pacjentów w tym czasie podwoiła się, a łączna kwota zadłużenia wzrosła trzykrotnie. Pacjenci z nieuregulowanymi długami nie mogą umówić się na wizytę u lekarza specjalisty, informuje ERR News.

Długi po podwyżce opłat

Około półtora roku temu opłatę za wizytę u lekarza w kraju podniesiono z 5 do 20 euro, a dzienną opłatę za pobyt w szpitalu — z 2,5 do 5 euro. Według Anneli Habicht, kierowniczki obsługi klienta Północnoestońskiego Centrum Medycznego, około 70% zadłużenia dotyczy opłat za pobyt stacjonarny, a kolejne 30% — opłat za wizyty, głównie na oddziałach ratunkowych.

Habicht ocenia, że w około połowie przypadków pacjenci po prostu zapominają zapłacić rachunek, a pozostali nie mają zamiaru go regulować. Zanim centrum medyczne zwróci się do firmy windykacyjnej, przez kilka miesięcy próbuje samodzielnie odzyskać dług. Częściej zadłużenie mają osoby w wieku przedemerytalnym, bardzo młodzi dorośli oraz mężczyźni.

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Sytuacja w innych szpitalach

W Szpitalu Narwskim w ubiegłym roku długi miało prawie 2200 osób. Jak poinformował dyrektor generalny placówki Yllar Lanno, w pierwszych dziewięciu miesiącach bieżącego roku liczba dłużników wzrosła o około 25%. Jednocześnie szpital nie odnotował zachowań wymagających aktywnego zaangażowania windykatorów: zazwyczaj chodzi o niewielkie kwoty, które są opłacane po przypomnieniu.

Uniwersytecki Szpital w Tartu nie zgłasza problemu na podobną skalę. Członek zarządu placówki Joel Starkopf zaznaczył, że własne wydatki pacjentów stanowią mniej niż 3% przychodów z opieki medycznej. Przy około 500 tysiącach wizyt ambulatoryjnych rocznie szpital wysyła przypomnienia o płatności do około 200–400 pacjentów.

Firma windykacyjna Julianus Inkasso poinformowała, że liczba roszczeń przekazywanych przez szpitale do windykacji wzrosła o kilka punktów procentowych, a poszczególne placówki medyczne przekazały o 10% więcej spraw. Ponad połowa dłużników spłaca zadłużenie w ciągu roku od otrzymania pisma od windykatorów, jednak naliczane są im również odsetki za opóźnienie oraz koszty windykacji do 30 euro.

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