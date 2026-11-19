W regionie pilzneńskim w Czechach w czwartek, 19 listopada 2026 roku, około godziny 10:45 doszło do wypadku drogowego z udziałem autobusu, który przewoził dziesiątki dzieci, oraz samochodu osobowego. W wyniku zderzenia autobus częściowo przewrócił się na bok, dlatego ratownicy musieli wyciągać dzieci i nauczycieli przez okno.

Według rzecznika służb ratowniczych Martina Šteпана obrażenia odniosło 13 osób znajdujących się w autobusie – dziesięcioro dzieci i troje dorosłych. Wśród poszkodowanych dzieci osiem odniosło bardzo lekkie obrażenia, u dwóch podejrzewa się obrażenia średniej ciężkości, a trzech dorosłych odniosło obrażenia średniej ciężkości. Życie poszkodowanych nie jest zagrożone. Pozostałe 38 dzieci nie odniosło obrażeń i zostało przewiezionych do autobusu ewakuacyjnego.

Jednocześnie kierowca samochodu osobowego odniósł obrażenia śmiertelne i zginął.

Źródło: Krajowa Straż Pożarna w Czechach.

W Pradze, stolicy Czech, rano na wiadukcie przed wjazdem na główny dworzec kolejowy zderzyły się dwa pociągi pasażerskie. Czescy strażacy poinformowali, że pociągi poruszały się z niewielką prędkością. Dzięki temu obrażenia większości poszkodowanych nie są poważne.

W Czechach zakończono dochodzenie w sprawie jednej z najtragiczniejszych katastrof kolejowych ostatnich lat, która miała miejsce w czerwcu 2024 roku na stacji Pardubice, w której zginęły cztery osoby, w tym dwie obywatelki Ukrainy. Inspektorzy doszli do wniosku, że tragedia była wynikiem nie tylko błędu ludzkiego, ale także szeregu systemowych niedociągnięć.

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