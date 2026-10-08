W wyniku ataku z użyciem ostrego narzędzia w szkole w Polsce rannych zostało dwoje dorosłych, a funkcjonariusze zatrzymali 15-latka. Minister spraw wewnętrznych Polski Marcin Kierwiński poinformował również, że woźny szkolny był reanimowany. Jak podaje The Independent, minister poinformował o incydencie w czwartek.

Szczegóły incydentu

Kierwiński określił zdarzenie jako atak z użyciem ostrego narzędzia. Źródło nie podaje innych szczegółów dotyczących okoliczności ataku ani stanu rannych.

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Atak w Ostrołęce dzień wcześniej

Do incydentu doszło dzień po ataku nożem w szkole w Ostrołęce, w północno-wschodniej Polsce. Wówczas rannych zostało dziesięć osób, a policja wkrótce zatrzymała 19-letniego podejrzanego, który także ucierpiał.

Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski poinformował, że do szpitali trafiło dziewięć osób i żadna z nich nie była w stanie zagrażającym życiu. Wśród poszkodowanych było pięcioro uczniów, dwoje nauczycieli, dwie osoby postronne oraz sam podejrzany, który, według wojewody, zadał sobie obrażenia. Według policji podejrzany był uczniem szkoły i atakował ludzi maczetą. Prokurator krajowy Dariusz Korneluk powiedział telewizji TVN24, że w jego plecaku znaleziono improwizowane urządzenie wybuchowe, które omal nie zadziałało.

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