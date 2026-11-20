20 listopada personel wieży kontroli lotów lotniska „Rzeszów-Jasionka” został ewakuowany po otrzymaniu sygnału o zagrożeniu. Do zdarzenia doszło podczas zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę.

Informację tę przekazał na portalu społecznościowym X polski minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Rano, podczas rosyjskich ataków na ukraińskie miasta, Polska uruchomiła środki obrony przeciwlotniczej, a działalność lotniska w Rzeszowie została zawieszona z powodu działań polskiego lotnictwa wojskowego. W związku z tym Polskie Agencja Usług Żeglugi Powietrznej podjęła decyzję o ewakuacji wieży kontrolnej lotniska – poinformował minister infrastruktury.

„9 osób, w tym 6 członków personelu operacyjnego, przebywało w tymczasowym schronie. Wcześniej ewakuacje tego typu miały miejsce dwukrotnie w przypadku pracowników wieży kontrolnej TWR w Lublinie” – napisał Klimczak.

Polska zbada przypadki naruszenia przestrzeni powietrznej podczas ataku Rosji na Ukrainę – Tusk.

W Polsce rozległy się syreny alarmu powietrznego w związku z masowanym atakiem Rosji na Ukrainę. W szczególności mieszkańcy Lublina zgłaszali odgłosy syren, a w mediach społecznościowych zaczęły krążyć filmy przedstawiające sytuację w mieście.

Wczoraj w Polsce mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali powiadomienia RCB w związku z atakiem powietrznym Federacji Rosyjskiej – państwa agresora – na terytorium Ukrainy. W komunikacie zaznaczono, że sytuacja jest monitorowana, a gotowość polskiego systemu obrony przeciwlotniczej została podwyższona.

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