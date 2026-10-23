W Polsce 15% kobiet zadeklarowało duże lub bardzo duże zainteresowanie życiem politycznym. Kolejne 45% oceniło swoje zainteresowanie jako średnie, 25% jako niewielkie, a 15% poinformowało, że w ogóle nie interesuje się polityką.

Dane te opublikowało polskie Centrum Badania Opinii Społecznej CBOS, informuje RMF24. Wśród mężczyzn łączny odsetek osób wykazujących duże lub bardzo duże zainteresowanie polityką wynosi 27%: 6% odpowiedziało, że ich zainteresowanie jest bardzo duże, a kolejne 21% — że duże.

Zainteresowanie rośnie wraz z wiekiem

Najwyższy poziom zainteresowania polityką odnotowano wśród kobiet w wieku 65 lat i więcej: 21% w tej grupie wskazało na duże lub bardzo duże zainteresowanie. Wśród respondentek w wieku od 25 do 44 lat wskaźnik ten wyniósł 10%, a w grupie 18–24 lata — 14%.

CBOS odnotował również wzrost odsetka młodych kobiet, które nie interesują się polityką. Wśród respondentek w wieku 18–24 lata wskaźnik ten wzrósł w ciągu roku z 14% do 19%, a wśród kobiet w wieku 25–34 lata — z 13% do 20%.

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Jednocześnie mniejsze zainteresowanie wydarzeniami politycznymi nie oznacza mniejszej deklarowanej gotowości do udziału w wyborach: według centrum w ostatnich latach takie deklaracje pozostają na porównywalnym poziomie.

Wykształcenie i miejsce zamieszkania

Zgodnie z badaniem zainteresowanie polityką wśród kobiet rośnie wraz z poziomem wykształcenia. Respondentki z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym ponad trzy razy częściej deklarowały całkowity brak zainteresowania polityką niż kobiety z wyższym wykształceniem. W 2026 roku w grupach z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym oraz zasadniczym zawodowym odsetek takich odpowiedzi wzrósł o 4 punkty procentowe.

Wydarzenia polityczne najczęściej śledzą kobiety z największych miast, liczących ponad 500 tys. mieszkańców. W pierwszej połowie 2026 roku 47% mieszkanek wsi i 44% mieszkanek najmniejszych miast poinformowało o niewielkim zainteresowaniu polityką lub jego braku.

CBOS zaznaczył również, że kobiety rzadziej niż mężczyźni deklarują poglądy prawicowe i częściej skłaniają się ku lewicy. Jest to najbardziej widoczne wśród najmłodszych kobiet, respondentek z wyższym wykształceniem oraz mieszkanek największych miast.

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