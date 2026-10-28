W Polsce 32,7% respondentów uważa, że w sporze dotyczącym Trybunału Konstytucyjnego racji nie ma ani prezydent Karol Nawrocki, ani premier Donald Tusk. To największa grupa respondentów w sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej”, o którym informuje Interia.

Argumenty prezydenta poparło 32% uczestników badania, podczas gdy stanowisko premiera — 27,8%. Sondaż przeprowadzono 16–17 października na próbie 1068 osób.

Różnice według sympatii politycznych

Wśród zwolenników koalicji rządzącej 73% uznało stanowisko Tuska za słuszne, a 0,2% poparło Nawrockiego. Jednocześnie wśród sympatyków opozycji 60% stanęło po stronie prezydenta. Kolejne 34% respondentów z tej grupy nie poparło argumentów żadnego z dwóch polityków.

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„Rzeczpospolita” zwróciła również uwagę na zmianę ocen w ostatnich miesiącach. W kwietniowym badaniu IBRiS 34,4% respondentów przypisywało prezydentowi odpowiedzialność za eskalację konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Wówczas 25% uważało, że wszyscy są winni w równym stopniu, 23,3% przypisywało odpowiedzialność rządowi, 3,5% — prezesowi trybunału, a 2,8% — sędziom, którzy złożyli ślubowanie bez obecności prezydenta.

Sędziowie nie są dopuszczani do rozpatrywania spraw

W marcu Sejm wybrał sześcioro nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent zaprosił do złożenia ślubowania w jego obecności tylko dwoje z nich. Pozostała czwórka na początku kwietnia złożyła ślubowanie w Sejmie według formuły przewidującej złożenie go przed prezydentem, lecz bez jego udziału.

Jeszcze jednego sędziego Sejm wybrał w czerwcu i on również otrzymał zaproszenie od prezydenta. We wrześniu do uzupełnienia składu trybunału wyznaczono Macieja Berka, który złożył ślubowanie w Sejmie bez obecności Nawrockiego. Prezydent i prezes Trybunału Konstytucyjnego nie uznają pięciorga sędziów, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie. Nie są oni dopuszczani do rozpatrywania spraw, a obóz rządzący uważa takie działania za nielegalne.

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