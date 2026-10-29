W Polsce Donald Tusk powołał Agnieszkę Bartol na stanowisko ministry funduszy i polityki regionalnej. Zastąpiła ona Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, która zajmowała to stanowisko od 13 grudnia 2023 roku i podała się do dymisji w związku ze sporem z koalicją rządzącą. Tusk ogłosił decyzję kadrową 27 października przed posiedzeniem rządu, podaje Interia.

Doświadczenie w pracy w strukturach europejskich

Bartol studiowała na uniwersytecie we francuskim mieście Nancy oraz w Kolegium Europejskim w Natolinie. W 1998 roku rozpoczęła pracę w administracji Kolegium Europejskiego, a dwa lata później przeszła do Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.

W 2002 roku Bartol pracowała w sekretariacie Konwentu Europejskiego, który przygotowywał projekt konstytucji UE. Później uczestniczyła także w pracach nad traktatem lizbońskim. Od 2003 roku pracowała w Sekretariacie Generalnym Rady UE, gdzie zajmowała się kwestiami finansowymi i organizacyjnymi, a od 2009 roku odpowiadała za sprawy instytucjonalne i wieloletnie ramy finansowe.

W 2016 roku Bartol została szefową gabinetu przewodniczącego Rady Europejskiej, którym wówczas był Donald Tusk. Weszła również w skład rady doradczej Sekretariatu Generalnego Rady oraz komitetu audytu. W listopadzie 2022 roku Rada UE powołała ją na stanowisko dyrektorki generalnej ds. komunikacji i informacji w Sekretariacie Generalnym Rady UE.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Praca z funduszami UE i Planem Odbudowy

W 2024 roku Bartol wróciła do Polski i została sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Na tym stanowisku odpowiadała za kwestie gospodarcze i prawne związane z Unią Europejską, a także za polską prezydencję w Radzie UE. W październiku 2024 roku stanęła na czele Stałego Przedstawicielstwa Polski przy UE w Brukseli i została pierwszą kobietą na tym stanowisku.

Jednym z głównych zadań nowej ministry będzie przygotowanie nowej perspektywy finansowej UE na lata 2028–2034. Według publikacji dla Polski przewidziano 123 mld euro, a władze muszą przygotować dokument określający zasady wykorzystania tych środków. Kolejnym kierunkiem pracy będzie Krajowy Plan Odbudowy: wartość dziewiątego wniosku Polski o wypłatę środków przekracza 55 mld złotych.

Agnieszka Bartol urodziła się w Warszawie. Biegle włada językiem angielskim i francuskim, a także mówi po włosku i rosyjsku.

Czytaj nas na