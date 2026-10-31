W Polsce, w pobliżu Trybunału Konstytucyjnego, zatrzymano uzbrojonego mężczyznę

W Warszawie, w pobliżu budynku Trybunału Konstytucyjnego, funkcjonariusze organów ścigania zatrzymali 30-letniego mężczyznę w kominiarce. Podczas kontroli znaleziono przy nim nóż, pistolet gazowy na kulki, plakietkę z napisem „Security”, przypominającą policyjną, a także narkotyki.

O zdarzeniu w programie telewizyjnym opowiedziała posłanka opozycyjnej partii „Prawo i Sprawiedliwość” Anna Gembicka.

„W pewnym momencie wybuchło zamieszanie, zgromadzeni ludzie zaczęli krzyczeć: »Prowokator«. W pewnym momencie wyrwano mu nóż. Mężczyzna ten był częściowo zamaskowany. Organizatorzy chcieli, żeby zdjął tę maskę, bo dbają o bezpieczeństwo” – opisała sytuację.

Warszawska policja potwierdziła ten incydent i poinformowała, że około godziny 11:00 jedna z organizatorek zgromadzenia przed Trybunałem Konstytucyjnym zwróciła uwagę na mężczyznę, którego twarz była zakryta kominiarką.

„Na prośbę o odsłonięcie twarzy mężczyzna uderzył kobietę i rzucił się do ucieczki. Inni uczestnicy zgromadzenia próbowali go zatrzymać, jednak 30-letni mężczyzna wyrwał się i kontynuował ucieczkę” — czytamy w komunikacie organów ścigania.

Ostatecznie mężczyzna został zatrzymany przez policjantów, którzy zapewniali bezpieczeństwo podczas zgromadzenia.

„Jak się okazało, miał przy sobie nóż, pistolet gazowy na kulki oraz plakietkę z napisem „Security”, która kształtem przypominała policyjną. Funkcjonariusze znaleźli u niego również narkotyki” – poinformowała policja.

Po zatrzymaniu mężczyzna został przewieziony na komisariat, gdzie funkcjonariusze przeprowadzają niezbędne czynności.

Informację tę podaje serwis Polsat News.

W pobliżu budynku Trybunału Konstytucyjnego w Polsce nieustannie dyżurują policyjne oddziały prewencyjne. Jednocześnie siedmiu sędziów, którzy przebywali w budynku w nocy, nadal nie opuściło jego terenu.

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Polski Waldemar Żurek oświadczył, że zaniepokoiło go zachowanie prezesa Karola Nawrockiego podczas wtargnięcia do Trybunału Konstytucyjnego. Wyraził nadzieję, że prokuratura podejmie odpowiednie działania.

Ambasador USA w Polsce Tom Rose nazwał wydarzenia wokół polskiego Trybunału Konstytucyjnego bezprecedensową konfrontacją i wezwał wszystkie strony do zapobiegania dalszej eskalacji. Dyplomata podkreślił, że sytuacja ma poważny charakter i może prowadzić do niebezpiecznych konsekwencji.

Prezydent Polski Karol Nawrocki oświadczył o zagrożeniu dla bezpieczeństwa wewnętrznego kraju w kontekście zaostrzenia konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Oskarżył przeciwników o naruszenie porządku konstytucyjnego i ogłosił pilne konsultacje z udziałem przedstawicieli sił parlamentarnych.

30 października około godziny 18:00 na stronie internetowej polskiego Trybunału Konstytucyjnego pojawiła się informacja o odwołaniu jego przewodniczącego Bogdana Świenczkowskiego oraz wiceprzewodniczącego Bartłomieja Sokhańskiego.

Jak podaje RMF24, w Polsce w nocy z piątku na sobotę w budynku Trybunału Konstytucyjnego doszło do ostrej kłótni między prezesem Karolem Nawrockim a osobami wybranymi przez Sejm do składu tego organu. Na opublikowanym nagraniu słychać, jak Nawrocki podważa ich status sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

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