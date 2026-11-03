W gminie Miastko w Polsce czworo dzieci znalazło ostre metalowe przedmioty w cukierkach, które otrzymały od nieznajomych podczas obchodów Halloween. Jedna z 10-letnich dziewczynek zraniła język i zgłosiła się do szpitala, jednak badania nie wykazały poważnych obrażeń, podaje Interia.

Słodycze zabezpieczono

Pierwsze zgłoszenie funkcjonariusze otrzymali od rodziców dzieci, które 31 października uczestniczyły w obchodach Halloween w jednej z miejscowości gminy Miastko. Dwie 10-letnie dziewczynki poczuły metalowe elementy wewnątrz słodyczy, gdy zaczęły je jeść.

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W trakcie dalszych działań policja dowiedziała się o kolejnych dwojgu dzieciach — 12-letniej dziewczynce i 10-letnim chłopcu. Oni również znaleźli ostre metalowe przedmioty w otrzymanych cukierkach. Opiekunów dzieci przesłuchano, a słodycze zabezpieczono.

Śledztwo pod nadzorem prokuratury

Policja próbuje ustalić osoby związane z rozdawaniem niebezpiecznych słodyczy. Dzieci nie potrafiły jednoznacznie wskazać, od kogo dokładnie otrzymały cukierki. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem prokuratury w sprawie narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Dotychczas nikogo nie zatrzymano ani nikomu nie przedstawiono zarzutów. Według policji osobom odpowiedzialnym za przestępstwo może grozić do trzech lat pozbawienia wolności.

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