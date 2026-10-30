W Wielkiej Wsi niedaleko Krakowa w Polsce odkryto gniazdo azjatyckiego szerszenia żółtonogiego Vespa velutina. W zlikwidowanym w Małopolsce gnieździe znajdowało się około tysiąca robotnic, a także kilkadziesiąt samic i samców. Przekazano je do badań na Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, informuje RMF24.

W gnieździe znaleziono jaja i larwy

Profesor Paweł Migdał, który bada znalezisko wraz z zespołem uniwersytetu, poinformował, że eksperci przeprowadzili już ocenę biologiczną gniazda. Znaleziono w nim jaja i larwy, co, jak powiedział, wskazywało na dalsze żerowanie robotnic i rozwój gniazda.

Naukowiec zauważył, że w polskich warunkach klimatycznych było to dość duże gniazdo. Robotnice zaopatrywały je w zasoby pokarmowe. Gniazdo znajdowało się na drzewie, co jest charakterystyczne dla tego gatunku.

Migdał przypuszcza, że w Polsce mogą zostać znalezione także inne takie gniazda. Jak powiedział, często są one budowane w koronach drzew, dlatego mogą pozostawać niezauważone aż do jesiennego opadania liści.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Młode samice opuściły gniazdo przed zimą

Według badacza młode samice zdążyły już opuścić gniazdo, aby przezimować i założyć nowe gniazda w następnym sezonie. Mogą szukać schronienia pod ziemią, na strychach domów lub w miejscach przechowywania różnych materiałów, gdzie są chronione przed niskimi temperaturami i nadmierną wilgocią.

Szerszeń żółtonogi pochodzi z Azji i jest gatunkiem inwazyjnym, który żywi się między innymi pszczołami miodnymi i innymi zapylaczami. W Europie po raz pierwszy odnotowano go we Francji w 2004 roku. Później rozprzestrzenił się do innych krajów, w tym Niemiec, Słowacji i Czech.

W październiku szerszenia zauważono w Polsce — najpierw w Wielkiej Wsi, a później w pasiece Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Naukowiec podkreślił, że dla oceny skali rozprzestrzeniania się gatunku ważne jest ustalenie, skąd trafił on do Polski. Jeśli nastąpiło to z populacji w Czechach lub na Słowacji, między nimi a odkrytym gniazdem mogą znajdować się inne gniazda.

Czytaj nas na