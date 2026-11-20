Mężczyzn zatrzymano w Poznaniu za naniesienie napisów „Slawa UPA” na trzech pomnikach. Według prokuratury mogli oni działać w interesie rosyjskiego wywiadu.

Na początku listopada napisy „Sława UPA” namalowane czerwoną farbą pojawiły się na trzech pomnikach w Poznaniu: pomniku Armii „Poznań”, pomniku żołnierzom 2. Armii Wojska Polskiego oraz pomniku Bohaterów na Cytadeli.

Z danych śledztwa wynika, że napisy wykonał mężczyzna o nazwisku Dmitrij J., któremu za to miało zostać wypłacone 1000 złotych. Prokuratura kwalifikuje jego działania jako sabotaż na rzecz rosyjskiego wywiadu oraz publiczne podżeganie do nienawiści między Polakami a Ukraińcami.

Organizatorem, według wersji śledztwa, był Nikita S., który nakłonił swojego rodaka do popełnienia przestępstwa. Za to miał otrzymać wynagrodzenie w wysokości 500 dolarów.

Obaj zostali zatrzymani w Poznaniu. Sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury o areszt. Mężczyźni pozostają pod nadzorem policji, mają zakaz opuszczania kraju i kontaktowania się ze sobą, informuje RMF24.

Polskie organy ścigania poszukują osób zamieszanych w naniesienie napisów „Chwała UPA” na pomniki w Warszawie. W szczególności 14 listopada taki napis odkryto na pomniku Bohaterów warszawskiego getta, a także na pomniku żołnierza 1. Armii Wojska Polskiego na Placu Więźniów Politycznych Stalinizmu w dzielnicy Muranów.

W poznańskim Południowym grupa mężczyzn zaatakowała lokalnego mieszkańca, błędnie uznając go za Ukraińca. Podczas ataku obrażali mężczyznę i żądali, by „spierdalał na wojnę”.

W Poznaniu policja zatrzymała dwie kobiety, które zaatakowały obywateli Ukrainy w pobliżu restauracji. Incydent został zarejestrowany na filmie, który rozprzestrzenił się w mediach społecznościowych i pomógł funkcjonariuszom ustalić tożsamość napastniczek. Według policji kobiety były prawdopodobnie pod wpływem alkoholu.

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