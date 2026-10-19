W Polsce niemal o połowę zmniejszono liczbę policjantów zaangażowanych w zapewnianie bezpieczeństwa w szkołach. Rankiem 19 października do tych działań skierowano 11,5 tys. funkcjonariuszy, podczas gdy w ubiegłym tygodniu ich liczba wynosiła codziennie około 20 tys., informuje RMF24.

Sytuacja w szkołach się ustabilizowała

W komunikacie polskiej policji podano, że sytuacja w placówkach oświatowych się ustabilizowała. Funkcjonariusze nie odnotowali nowych incydentów ani nie informowali o nowych zatrzymaniach. Wzmożoną obecność policji przy szkołach wprowadzono z powodu rosnącej liczby tragicznych incydentów w placówkach oświatowych.

Jak poinformował korespondent RMF FM, w ciągu minionej doby policja nie wykryła w internecie żadnego niepokojącego zdarzenia, które wymagałoby interwencji. W ubiegłym tygodniu liczba takich przypadków malała — od kilkudziesięciu na dobę do kilku. Pozwoliło to części policjantów wrócić do codziennych zadań.

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Kontrole i profilaktyka

Od początku wzmożonych działań funkcjonariusze przeprowadzili niemal 238 tys. kontroli placówek oświatowych i zatrzymali 194 osoby. Według stanu na godz. 06:00 policja odnotowała 519 przypadków, w których podejmowała działania z powodu uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego.

Obecnie policjanci nadal szczegółowo monitorują internet i koncentrują się na profilaktyce. Biorą udział w działaniach edukacyjnych w szkołach, w tym prowadzą rozmowy z uczniami na temat bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa. Fizyczne zapewnienie bezpieczeństwa w szkołach jest obecnie głównym zadaniem dyrektorów placówek oświatowych.

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