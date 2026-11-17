W Suwałkach w Polsce szpital przyznał się do zaniedbania po skardze pacjentki Joanny Tylman. Kobieta powiedziała, że po poronieniu pielęgniarka przekazała jej przezroczysty pojemnik z ciałem dziecka i poleciła przechowywać go w domu w lodówce. Informuje o tym Polsat News.

Okoliczności według relacji pacjentki

Jak powiedziała Tylman, trafiła do szpitala z powodu komplikacji we wczesnej ciąży. Podawano jej leki, jednak po dwóch dniach doszło do poronienia. Kobieta postanowiła opuścić placówkę medyczną na własne żądanie, ponieważ musiała zająć się dziećmi, które były w domu.

Po badaniu lekarka wyraziła zgodę na wypis, a pielęgniarka przyniosła pacjentce pojemnik z ciałem dziecka, który wcześniej był przechowywany w szpitalnej lodówce, relacjonowała Tylman. Według niej, gdy zapytała, co ma z nim zrobić, pielęgniarka poradziła jej trzymać pojemnik w lodówce.

Kobieta poinformowała również, że opuszczała szpital razem z córką, która przykryła pojemnik bluzą. Według Tylman ciało dziecka było przechowywane w domowej lodówce przez weekend, ponieważ nie otrzymała dokumentów potrzebnych do zorganizowania pogrzebu.

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Powrót do placówki medycznej

W poniedziałek pacjentka wróciła do szpitala, gdzie otrzymała wypis i miała odebrać dokument dotyczący zgonu. Wówczas, jak powiedziała, poinformowano ją, że ciało dziecka mogło zostać bezpośrednio odebrane ze szpitala przez zakład pogrzebowy. Następnie Tylman zwróciła się do firmy pogrzebowej, a pogrzeb odbył się kilka dni później.

Pełnomocnik pacjentki, Olaf Szczypiński, zamierza skierować do szpitala żądanie odszkodowania. Tylman uważa, że w tej sytuacji pozbawiono ją właściwego traktowania i poszanowania godności.

Reakcja instytucji i śledztwo

Rzecznik Praw Pacjenta poinformował, że w odpowiedzi na jego zapytanie szpital przyznał się do zaniedbania. Zdaniem urzędu doszło do naruszenia praw pacjentki, w tym jej prawa do poszanowania godności i prywatności.

Rzecznik Praw Obywatelskich Polski również zwrócił się o wyjaśnienia do szpitala, Rzecznika Praw Pacjenta i prokuratury. Prokuratura Rejonowa w Suwałkach prowadzi śledztwo w sprawie możliwego znieważenia zwłok. Do czasu publikacji materiału Polsat News nikomu nie postawiono zarzutów.

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