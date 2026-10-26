W Polsce, w Wielkiej Wsi koło Krakowa, 19 października zlikwidowano pierwsze wykryte w kraju gniazdo szerszenia żółtonogiego Vespa velutina. Prace wykonali strażacy na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, informuje RMF24.

Gniazdo przekazano do analizy

Według pszczelarza, dr. Łukasza Niciewicza z Uniwersytetu Śląskiego, operację rozpoczęto po zapadnięciu zmroku. Strażacy w kombinezonach ochronnych użyli środków chemicznych przeznaczonych do zwalczania os i szerszeni. Gniazdo zdjęto w całości, zabezpieczono i przekazano naukowcom do badań.

Szerszenie żółtonogie zauważono w październiku w Wielkiej Wsi, a później także w pasiece Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W ustaleniu gatunku uczestniczyli pszczelarze i naukowcy, a zebrane próbki owadów przekazano do Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.

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Wiosną mogą pojawić się nowe gniazda

Niciewicz przypuszcza, że znaczna część młodych płodnych matek mogła już opuścić gniazdo i szukać miejsc do zimowania. Z tego powodu wiosną w okolicy może pojawić się co najmniej kilkadziesiąt nowych gniazd, które latem będą widoczne w koronach drzew.

Szerszeń żółtonogi pochodzi z Azji i jest gatunkiem inwazyjnym. Stanowi zagrożenie przede wszystkim dla pszczołowatych, w tym pszczół miodnych, którymi się żywi. Obserwacje w krajach Europy Zachodniej pokazują, że obecność tych owadów w pobliżu pasiek osłabia rodziny pszczele. Zdaniem naukowców niszczenie gniazd jest obecnie jedyną skuteczną metodą zwalczania tego gatunku, podczas gdy pułapki są mniej skuteczne.

W Europie szerszenia żółtonogiego po raz pierwszy odnotowano we Francji w 2004 roku. Następnie rozprzestrzenił się w innych krajach, w tym w Niemczech i Czechach.

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