Liczba ludności Polski na koniec czerwca 2026 roku wynosiła 37 mln 243 tys. osób, czyli prawie o 90 tys. mniej niż pod koniec 2025 roku. Wskaźnik rzeczywistego ubytku ludności w pierwszych sześciu miesiącach roku wyniósł 0,24%. Poinformował o tym RMF24, powołując się na dane Głównego Urzędu Statystycznego.

W pierwszym półroczu 2025 roku liczba ludności kraju zmniejszyła się o 87 tys. osób, a wskaźnik rzeczywistego ubytku wyniósł 0,23%. Średnio od stycznia do czerwca 2026 roku Polska traciła niemal 495 mieszkańców dziennie. Głównym czynnikiem był ubytek naturalny: liczba zgonów przewyższyła liczbę urodzeń o 95,2 tys. osób.

Największy spadek w Łodzi

Spośród 18 miast wojewódzkich 15 odnotowało spadek liczby ludności. Najwięcej mieszkańców w ciągu pół roku straciła Łódź — ponad 3 tys. osób. W ujęciu względnym Łódź i Bydgoszcz straciły po około 0,49% ludności, Kielce — 0,48%, a Gorzów Wielkopolski — 0,47%.

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Gdańsk, który wcześniej wykazywał wzrost, tym razem stracił 278 mieszkańców; pod koniec czerwca mieszkało tam 489 050 osób. W Łodzi 88% spadku liczby ludności wynikało z ubytku naturalnego, a w Bydgoszczy czynnik ten stanowił około 70% strat.

Kraków rósł dzięki migracji

Liczba ludności wzrosła tylko w Krakowie, Warszawie i Rzeszowie. Największy przyrost odnotowano w Krakowie: w ciągu pół roku liczba mieszkańców zwiększyła się o 2 879 — do 819 493. Dodatnie saldo migracji na pobyt stały wyniosło tam 3 194 osoby, podczas gdy ubytek naturalny wyniósł 315 osób.

W Warszawie dodatnie saldo migracji wyniosło 1 678 osób, jednak zostało niemal całkowicie zniwelowane przez ubytek naturalny wynoszący 1 478 osób. Żadne z 18 miast wojewódzkich nie miało dodatniego przyrostu naturalnego. Łącznie w Polsce w pierwszym półroczu zarejestrowano około 115 tys. urodzeń i około 210 tys. zgonów.

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