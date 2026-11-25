25 listopada w polskim mieście Bydgoszcz grupa nieznanych sprawców zaatakowała dwoje ukraińskich nastolatków. Do zdarzenia doszło w pobliżu centrum handlowego. W wyniku pobicia 15-letnia obywatelka Ukrainy doznała złamania nosa. Organy ścigania prowadzą dochodzenie w sprawie okoliczności napadu i sprawdzają, czy mógł on mieć podłoże w postaci nietolerancji narodowej.

Policja w Bydgoszczy potwierdziła otrzymanie zgłoszenia dotyczącego zniewag na tle pochodzenia narodowego 15-letniej Ukrainki i jej chłopaka.

Jak poinformowała rzeczniczka miejskiej komendy policji Lidia Kowańska, do zdarzenia doszło wieczorem 21 listopada na terenie centrum handlowego przy ulicy Wojska Polskiego.

Z nieoficjalnych informacji polskiego serwisu wynika, że grupa napastników najpierw obrażała i popychała ukraińskich nastolatków wewnątrz centrum handlowego. Następnie, po wyjściu z budynku, pobili młodych ludzi.

W wyniku napadu 15-letnia dziewczyna doznała złamania nosa. Na razie nie ma informacji o stanie jej chłopaka.

Funkcjonariusze organów ścigania przesłuchali już świadków zdarzenia i zabezpieczają nagrania z kamer monitoringu centrum handlowego. Policja nie ujawnia na razie innych szczegółów śledztwa.

Informację tę podaje się z powołaniem się na polską stację Radio PiK.

