W Polsce przewodniczący partii Nowa Lewica Włodzimierz Czarzasty zawiesił Piotra Kusznieruka w prawach i obowiązkach członka partii. Jako powód partia wskazała rażące naruszenie statutu, informuje Polsat News.

Wniosek do sądu partyjnego

O decyzji 13 listopada 2026 roku poinformował rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik. Jak przekazał, Czarzasty zwrócił się również do sądu partyjnego z wnioskiem o wykluczenie Kusznieruka z partii.

W komunikacie Michnik powołał się na artykuł 13, punkt 1 statutu Nowej Lewicy. Zaznaczył, że właśnie na podstawie tego przepisu Czarzasty podjął decyzję o zawieszeniu praw i obowiązków Kusznieruka oraz skierował wniosek do sądu partyjnego.

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Fragment programu

Michnik opublikował komunikat w odpowiedzi na wpis dziennikarki Dominiki Wielowieyskiej. Zamieściła ona fragment programu Telewizji Republika nagranego przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego, w którym między innymi uczestniczył Kusznieruk.

Na nagraniu widać, jak na scenę do zaproszonych gości wyszli mężczyźni przebrani za milicjantów. Jeden z nich wezwał obecnych do rozejścia się i oświadczył, że „pierwszy sekretarz Donald Franciszkowicz kontroluje sytuację”.

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