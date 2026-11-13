W Polsce opublikowano projekt rozporządzenia, który przewiduje niestosowanie podatku od spadków i darowizn do darowizn otrzymanych przez osoby poszkodowane w wyniku ataku w Krakowie 7 listopada 2026 roku, a także przez rodziny zabitych. Poinformował o tym RMF24.

Kogo obejmie projekt

W uzasadnieniu wskazano, że Ministerstwo Finansów proponuje nie pobierać podatku od osób, które doznały uszkodzeń ciała w wyniku działań o charakterze terrorystycznym w Krakowie.

Ulga będzie również dotyczyć małżonków, zstępnych i wstępnych osób, które zginęły w wyniku tych działań. Osobno projekt obejmuje wstępnych osób, które 7 listopada 2026 roku zostały zabite w Ostrowcu Świętokrzyskim; w dokumencie wskazano, że dokonał tego sprawca ataku w Krakowie.

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Okres obowiązywania i deklaracje

Proponowany tryb ma dotyczyć darowizn przekazanych od 7 listopada 2026 roku do 31 grudnia 2027 roku. Jeżeli wartość darowizny od jednej osoby lub organizacji wraz z majątkiem otrzymanym od nich w ciągu pięciu lat przekroczy limit zwolniony z podatku, odbiorca będzie musiał złożyć deklarację kierownikowi właściwego organu podatkowego.

Jednocześnie, zgodnie z uzasadnieniem, nie będzie trzeba płacić podatku określonego w decyzji organu podatkowego. Projekt rozporządzenia ma wejść w życie następnego dnia po jego oficjalnym opublikowaniu.

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