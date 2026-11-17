W Warszawie rozpoczęto rozpatrywanie wniosków o uchylenie immunitetu prezesowi Trybunału Konstytucyjnego Polski Bogdanowi Święczkowskiemu oraz wiceprezesowi instytucji Bartłomiejowi Sochańskiemu. Posiedzenie zwołała sędzia Anna Korwin-Piotrowska, informuje Polsat News.

Sędzia zarządziła również doręczenie Święczkowskiemu i Sochańskiemu kopii wniosków. Poinformowano ich, że przesłuchanie sędziów ma odbyć się 17 listopada o godz. 12:00.

Według stacji telewizyjnej w południe uczestnicy zgromadzenia mieli udać się do Sądu Okręgowego w Warszawie przy Alei Solidarności. To właśnie tam planowano rozpatrywać wnioski o uchylenie immunitetu.

Wnioski prokuratora generalnego

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Polski Waldemar Żurek w ostatnich tygodniach złożył kilka wniosków o uchylenie immunitetu Święczkowskiemu. Część z nich zawiera również prośby o wyrażenie zgody na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.

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Żurek złożył także wniosek dotyczący Sochańskiego. Według informacji Polsat News dotyczy on domniemanego utrudniania sędziom Trybunału Konstytucyjnego wykonywania obowiązków służbowych oraz naruszania ich praw pracowniczych.

Oświadczenie Święczkowskiego

Równolegle z posiedzeniem Święczkowski przyszedł do budynku Trybunału Konstytucyjnego i poprosił policjantów o wpuszczenie go na teren instytucji. Oświadczył, że nie zgadza się z obecnością funkcjonariuszy, ustawieniem barier i łańcuchów, a działania służb nazwał niezgodnymi z prawem.

Święczkowski powiedział, że w razie wyrażenia zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie będzie wykonywał wiążące go decyzje prawne. Oświadczył również, że spakował rzeczy, ponieważ jego zdaniem władze mogą szybko doprowadzić do jego zatrzymania.

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