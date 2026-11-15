W Polsce policja poszukuje osób zamieszanych w pojawienie się napisów „Chwała UPA” na pomnikach

Polskie organy ścigania poszukują osób zamieszanych w naniesienie napisów „Chwała UPA” na pomniki w Warszawie. W szczególności 14 listopada napis ten odkryto na pomniku Bohaterów warszawskiego getta, a także na pomniku żołnierza 1. Armii Wojska Polskiego na Placu Więźniów Politycznych Stalinizmu w dzielnicy Muranów.

Jak poinformował zastępca komendanta warszawskiego zarządu policji Bartłomiej Sniadł, na miejscach zdarzeń pracowały grupy śledczo-operacyjne oraz kryminalistycy. Obecnie policja prowadzi działania operacyjne mające na celu ustalenie tożsamości i zatrzymanie podejrzanych.

Według polskich mediów w ciągu ostatniego tygodnia w podobny sposób uszkodzono jeszcze 11 zabytków w Warszawie, Gdynia i Poznaniu.

Źródło: RMF24.

W Polsce na czatach Telegramu przeznaczonych dla emigrantów rozpowszechniano ogłoszenia z ofertą 500 dolarów za umieszczanie prowokacyjnych napisów na pomnikach.

Do Winnicy dotarły ostatnie trzy autobusy Solaris Urbino 12, zakupione przez polską organizację charytatywną Sikorki na Ukrainie ze środków zebranych w ramach zbiórki charytatywnej. Ich przekazanie zostało wstrzymane po skandalu politycznym w Polsce związanym z nazwą ulicy im. Stepana Bandery w Winnicy. Obecnie wszystkie autobusy z tej partii znajdują się już w mieście, ale przed wprowadzeniem na trasy muszą przejść przegląd techniczny.

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