W Polsce ponad 130 członkom obwodowych komisji wyborczych postawiono zarzuty nieumyślnego niedopełnienia obowiązków podczas wyborów prezydenckich w 2025 roku. Sprawa dotyczy liczenia głosów i sporządzania protokołów w drugiej turze głosowania.

Jak informuje Polsat News, decyzje procesowe podjęła Prokuratura Okręgowa w Siedlcach. Według śledztwa członkowie komisji nienależycie przeliczyli głosy ważne i nieważne oraz nienależycie sporządzili protokoły głosowania.

Stanowisko śledztwa

Prokuratura uważa, że działania te mogły wyrządzić istotną szkodę interesowi publicznemu w zakresie prawidłowego przeprowadzenia wyborów. Zdaniem śledczych istotna szkoda mogła również zostać wyrządzona prywatnym interesom poszczególnych kandydatów na prezydenta Polski.

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Za zarzucany czyn grozi grzywna, ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności do dwóch lat.

Wcześniejsze decyzje procesowe

We wrześniu 2025 roku prokuratura w Siedlcach informowała o postawieniu zarzutów 68 osobom w tej sprawie. Wówczas 40 podejrzanych przyznało się do winy i złożyło wyjaśnienia. Wśród nich byli przewodniczący komisji, ich zastępcy oraz inni członkowie komisji w Mińsku Mazowieckim, Bychawie, Magnuszewie, Radomiu, Lublinie i Łaskarzewie.

Śledczy oświadczyli wówczas, że nienależyte liczenie głosów i sporządzanie protokołów zniekształciły wyniki uzyskane przez Karola Nawrockiego lub Rafała Trzaskowskiego. Prokuratura informowała również o skierowaniu do sądu rejonowego w Węgrowie aktu oskarżenia przeciwko sześciu członkom obwodowej komisji nr 4 w Stoczku oraz wniosku o warunkowe umorzenie postępowania wobec kolejnych trzech członków tej komisji.

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