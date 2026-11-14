W sobotę w Polsce odbyły się pogrzeby dwóch osób, które zginęły podczas strzelaniny na Rynku Głównym w Krakowie. W Sędziszowie Małopolskim pożegnano 47-letnią kobietę, wolontariuszkę inicjatywy charytatywnej Szlachetna Paczka, a w Kraśniku pochowano 55-letniego mężczyznę.

Jak informuje Polsat News, na pożegnanie kobiety w kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny przyszli jej bliscy, przyjaciele, przedstawiciele lokalnych władz oraz mieszkańcy miasta. Ksiądz Tomasz Rusin podczas mszy żałobnej przypomniał o jej udziale w akcjach charytatywnych i pomocy osobom potrzebującym wsparcia.

Pożegnanie w Sędziszowie Małopolskim

Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego Bogusław Kmieć oświadczył, że wiadomość o śmierci mieszkanki wstrząsnęła całą społecznością. Jak zaznaczył, ten ból odczuwają rodzina, przyjaciele, znajomi oraz cała lokalna społeczność. Podkreślił również jej wieloletnią działalność społeczną, pomoc ludziom i wsparcie dla schroniska dla zwierząt.

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W Kraśniku, skąd pochodził 55-letni zabity, w ostatnią drogę odprowadzili go bliscy. Przewodnicząca Stowarzyszenia Kupców Handlu Obwoźnego w centrum Krakowa Stanisława Gzyl scharakteryzowała mężczyznę jako uczciwego i spokojnego człowieka. Według przedsiębiorców około 20 lat temu uległ on ciężkiemu wypadkowi we Włoszech, po którym nie odzyskał pełnej sprawności fizycznej, a później przeprowadził się do Krakowa.

Strzelanina na Rynku Głównym w Krakowie

Według informacji mediów 7 listopada 24-letni napastnik wjechał samochodem na Rynek Główny w Krakowie i otworzył ogień do przypadkowych osób. W wyniku ataku zginęło sześć osób, a kolejnych 15 zostało rannych, w tym dwóch policjantów. Tego samego dnia policja znalazła w mieszkaniu napastnika w Ostrowcu Świętokrzyskim ciała jego ojca, matki i siostry z ranami postrzałowymi. Napastnik zmarł w szpitalu w poniedziałek, a śledztwo prowadzi małopolski wydział Prokuratury Krajowej.

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