W Polsce od 21 listopada 2026 roku wejdą w życie surowsze przepisy dla kierowców na przejazdach kolejowych. Za określone wykroczenia przewidziano utratę prawa do kierowania pojazdami na trzy miesiące. Informuje o tym RMF24.

Za jakie wykroczenia będzie można stracić prawo jazdy

Sankcja będzie stosowana wobec kierowców, którzy omijają opuszczoną zaporę lub półzaporę, wjeżdżają na przejazd podczas jej opuszczania albo przed jej całkowitym podniesieniem. Prawo jazdy może zostać również odebrane za przejazd na czerwonym świetle, migającym czerwonym sygnale lub dwóch naprzemiennie migających czerwonych sygnałach.

Kolejną podstawą będzie wjazd na przejazd kolejowy, gdy nie ma możliwości kontynuowania jazdy za nim. Przed wejściem zmian w życie za takie wykroczenia przewidziano grzywnę w wysokości 2 tys. złotych i 15 punktów karnych. Za ponowne wykroczenie w ciągu dwóch lat grzywna wzrastała do 4 tys. złotych.

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Zakaz prowadzenia pojazdów za wypadki

W przypadku spowodowania katastrofy lub wypadku na przejeździe kolejowym sąd będzie zobowiązany orzec wobec sprawcy zakaz prowadzenia pojazdów na co najmniej trzy lata. Za stworzenie bezpośredniego zagrożenia katastrofą minimalny okres takiego zakazu będzie wynosił rok.

Według danych Komendy Głównej Policji w Polsce w 2024 roku na przejazdach kolejowych doszło do 39 wypadków: zginęły 23 osoby, a kolejne 29 zostało rannych. W 2025 roku liczba wypadków wzrosła do 51, a liczba ofiar śmiertelnych — do 27. Do końca sierpnia 2026 roku odnotowano 35 wypadków, w których zginęło 16 osób, a 40 zostało rannych. W ponad 80% przypadków odpowiedzialność przypisywano kierowcy pojazdu.

Według informacji motofakty.pl, przytaczanej przez RMF24, jeśli samochód zostanie zablokowany na przejeździe, należy jak najszybciej opuścić przejazd. Jeśli wyjazd jest niemożliwy, można wyłamać zaporę, a następnie zadzwonić pod numer wskazany na żółtej naklejce PLK na przejeździe.

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