W Polsce wzmocniono ochronę wokół Trybunału Konstytucyjnego; siedmiu sędziów pozostaje w budynku

W pobliżu budynku Trybunału Konstytucyjnego w Polsce nieustannie dyżurują policyjne oddziały prewencyjne. Jednocześnie siedmiu sędziów, którzy przebywali w budynku w nocy, nadal nie opuściło tego miejsca.

Według dziennikarzy powołujących się na sędzię Annę Korwin-Piotrowską „wszyscy sędziowie, którzy byli w nocy w Trybunale, nadal tam przebywają”. Łącznie chodzi o siedmiu sędziów.

W sobotę do godziny 11:00 Anna Korwin-Piotrowska wydała zarządzenie w sprawie organizacji pracy Trybunału Konstytucyjnego.

Dokument przewiduje kilka decyzji. W szczególności Korwin-Piotrowska unieważniła wcześniej wydane upoważnienia i zaleciła sędziom wykonywanie pracy poza budynkiem Trybunału.

Ponadto zawiesiła wykonywanie obowiązków przez pracowników Trybunału Konstytucyjnego, zachowując jednocześnie ich wynagrodzenie.

Dzień wcześniej, w piątek, na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego pojawiła się informacja o odwołaniu ze stanowisk prezesa sądu Bogdana Sweczkowskiego oraz jego zastępcy Bartłomieja Sokhańskiego.

Jednocześnie na stronie Trybunału Konstytucyjnego w serwisie społecznościowym X opublikowano oświadczenie o przeciwnej treści. Stwierdzono w nim, że strona internetowa Trybunału została przejęta, a przewodniczący instytucji Bogdan Śweczkowski nadal pełni swoje obowiązki.

W nocy z piątku na sobotę przed Trybunałem Konstytucyjnym zgromadził się wiec przedstawicieli opozycji. Wśród protestujących był przewodniczący partii „Prawo i Sprawiedliwość” Jarosław Kaczyński.

Uczestnicy akcji wyłamali bramę i próbowali dostać się do budynku sądu. W związku z konfrontacją przed budynkiem nadal dyżurują policyjne oddziały prewencyjne.

Informuje o tym Polsat News.

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Polski Waldemar Żurek oświadczył, że zaniepokoiło go zachowanie prezesa Karola Nawrockiego podczas próby wtargnięcia do Trybunału Konstytucyjnego. Wyraził nadzieję, że prokuratura podejmie odpowiednie działania.

Ambasador USA w Polsce Tom Rose nazwał wydarzenia wokół polskiego Trybunału Konstytucyjnego bezprecedensową konfrontacją i wezwał wszystkie strony do zapobiegania dalszej eskalacji. Dyplomata podkreślił, że sytuacja ma poważny charakter i może prowadzić do niebezpiecznych konsekwencji.

Prezydent Polski Karol Nawrocki oświadczył o zagrożeniu dla bezpieczeństwa wewnętrznego kraju w kontekście zaostrzenia konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Oskarżył przeciwników o naruszenie porządku konstytucyjnego i ogłosił pilne konsultacje z udziałem przedstawicieli sił parlamentarnych.

30 października około godziny 18:00 na stronie internetowej polskiego Trybunału Konstytucyjnego pojawiła się informacja o odwołaniu jego przewodniczącego Bogdana Świenczkowskiego oraz wiceprzewodniczącego Bartłomieja Sohńskiego.

Jak podaje RMF24, w Polsce w nocy z piątku na sobotę w budynku Trybunału Konstytucyjnego doszło do ostrej kłótni między prezesem Karolem Nawrockim a osobami wybranymi przez Sejm do składu tego organu. Na opublikowanym nagraniu słychać, jak Nawrocki podważa ich status sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

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