W Polsce narasta niechęć do ukraińskich uchodźców — PBS NewsHour

W Polsce wśród części społeczeństwa narasta niechęć do ukraińskich uchodźców — informuje PBS NewsHour. Według stacji Polska była jedną z najwierniejszych zwolenniczek Ukrainy od początku pełnoskalowej inwazji Rosji — państwa-agresora. W ciągu ostatnich czterech lat kraj udzielił schronienia około milionowi ukraińskich uchodźców.

Zmiana nastrojów

PBS NewsHour zauważa, że wielu Polaków stopniowo zmienia na gorsze swoje nastawienie do ukraińskich uchodźców. Dzieje się tak mimo konsekwentnego wsparcia Polski dla Ukrainy od początku pełnoskalowej inwazji.

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Pamięć historyczna

Według stacji podziały między Polakami a Ukraińcami pogłębia bolesna pamięć kulturowa o masowym zabójstwie z czasów II wojny światowej. Stacja wiąże zaostrzenie napięć między przedstawicielami obu narodów z tym kontekstem historycznym.

Materiał PBS NewsHour opublikowano 20 października 2026 roku. Przygotowali go specjalny korespondent Malcolm Brabant i Łucja Skolankiewicz.

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