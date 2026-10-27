W Polsce na początku przyszłego roku może dojść do ostatniej w obecnej kadencji rekonstrukcji rządu Donalda Tuska. Stanowiska może stracić do trzech ministrów, podaje RMF24, powołując się na swoje źródła. Możliwe zmiany kadrowe w rządzącej koalicji są nazywane taktyczną rekonstrukcją.

Według rozgłośni premier chce ocenić pracę resortów, które w ostatnim czasie funkcjonowały najgorzej, a także ministrów, którzy nie poradzili sobie z realizacją obietnic wyborczych i priorytetów rządu. RMF24 pisze, że Tusk liczy na zademonstrowanie sprawności rządu i zmobilizowanie elektoratu Koalicji Obywatelskiej na kilka miesięcy przed kampanią parlamentarną.

Możliwe zmiany w edukacji i ochronie zdrowia

Rozmówcy RMF24 wskazują minister edukacji Barbarę Nowacką jako jedną z kandydatek do dymisji. Jest ona krytykowana przez środowiska uczniowskie i nauczycielskie, w szczególności za ograniczenie prac domowych w szkole podstawowej. Część pedagogów i organizacji oświatowych zarzuca też ministerstwu wolne tempo reform, niewystarczające konsultacje ze środowiskiem szkolnym oraz niewywiązanie się z części obietnic dotyczących warunków pracy nauczycieli i wsparcia psychologicznego dzieci.

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Stanowisko może stracić także minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Według informacji RMF24 politycy rządzącej koalicji uważają, że niektórych niezbędnych reform jej resortu trudno bronić politycznie i realizować. Wśród nich wymieniono kwestię likwidacji szpitali powiatowych. Anonimowy rozmówca z Koalicji Obywatelskiej powiedział rozgłośni, że powierzenie tego stanowiska osobie spoza polityki było błędem.

Wspominany jest także minister aktywów państwowych

Wśród możliwych kandydatów do odwołania RMF24 wymienia ministra aktywów państwowych Wojciecha Balczuna. Według nieoficjalnych informacji dziennikarza decyzję kadrową w jego sprawie może popierać szef gabinetu politycznego premiera Paweł Graś. Źródło rozgłośni twierdzi, że Graś uważa, iż Balczun przekształcił resort we własny folwark.

Jednocześnie rozmówca z Koalicji Obywatelskiej zaznaczył, że wymiana szefa tego ministerstwa przed wyborami byłaby ryzykowna z powodu wąskiego grona doświadczonych menedżerów. Zmiany mogą również objąć sekretarzy stanu w ministerstwach i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

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