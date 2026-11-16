W Polsce na 19 i 20 listopada wyznaczono posiedzenia sądu dyscyplinarnego Trybunału Konstytucyjnego w sprawach jego prezesa Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Poinformowała o tym w poniedziałek sędzia Anna Korwin-Piotrowska, jak podaje Polsat News.

Przerwa w wykonywaniu obowiązków

30 października Korwin-Piotrowska wydała zarządzenia o natychmiastowej przerwie w wykonywaniu obowiązków służbowych przez prezesa i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego. Według niej takie zarządzenie podlega kontroli właściwego sądu dyscyplinarnego. Oświadczyła również, że w przypadku sędziów Trybunału Konstytucyjnego jedynym właściwym organem do tego jest sam trybunał.

Korwin-Piotrowska zaznaczyła, że Święczkowski formalnie zachowuje stanowisko prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Jednocześnie, jej zdaniem, z powodu zarządzonej pod koniec października przerwy nie może wykonywać uprawnień, praw i obowiązków, w tym pełnić funkcji pracodawcy wobec pracowników trybunału.

Składy sądu dyscyplinarnego

3 listopada podczas publicznego losowania wyłoniono rzeczników dyscyplinarnych i trzyosobowe składy sądu. W sprawie Święczkowskiego rzecznikiem dyscyplinarnym został sędzia Stanisław Piotrowicz, a w skład sądu weszli Magdalena Bieńkowska, Maciej Taborowski i Krystian Markiewicz.

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W sprawie Sochańskiego rzecznikiem dyscyplinarnym mianowano Dariusza Szostka. Początkowo do składu sądu wybrano Macieja Berka, Annę Korwin-Piotrowską i Rafała Wojciechowskiego. Później Korwin-Piotrowska wyłączyła się ze sprawy, a w drodze losowania wyznaczono na jej miejsce Jakuba Stelinę.

Odwołanie do Sądu Najwyższego

Święczkowski i Sochański zaskarżyli do Sądu Najwyższego zarządzenia o przerwie w wykonywaniu obowiązków. Początkowo sąd uznał się za niewłaściwy do rozpoznania skarg i przekazał sprawę Trybunałowi Konstytucyjnemu. Po zaskarżeniu tej decyzji 10 listopada Sąd Najwyższy poinformował o uchyleniu postanowienia z 6 listopada, a także obu zarządzeń Korwin-Piotrowskiej.

Korwin-Piotrowska oświadczyła, że żaden inny sąd, w tym Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego, nie ma uprawnień do uchylenia zarządzenia o przerwie w wykonywaniu obowiązków sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jej zdaniem decyzja Sądu Najwyższego z 10 listopada nie wywołuje skutków prawnych w tej sprawie.

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