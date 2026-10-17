W mieście Ostrołęka na północy Polski 19-letni uczeń placówki kształcenia zawodowego zaatakował ludzi ostrym przedmiotem i zranił osiem osób. Wśród poszkodowanych byli uczniowie, nauczyciele i przechodnie, informuje The Hindu, powołując się na władze.

Atak w Ostrołęce

Do incydentu doszło około godziny 11:00 czasu lokalnego 7 października w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce. Miasto znajduje się około 120 kilometrów na północny wschód od Warszawy.

Według policji po ataku 19-latek uciekł z miejsca zdarzenia. Został zatrzymany niedaleko placówki edukacyjnej.

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Szczegóły śledztwa

Funkcjonariusze nie poinformowali o możliwym motywie ataku. Policja nie sprecyzowała również szczegółów dotyczących przedmiotu, którego użył napastnik.

W komunikacie nie podano informacji o stanie rannych. Według publikacji zatrzymany był uczniem placówki kształcenia zawodowego, w której doszło do ataku.

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