W sądzie rozpatrywany jest pozew związany z dochodzeniem serwisu Onet w sprawie domniemanego udziału prezydenta Polski Karola Nawrockiego w organizowaniu spotkań gości Grand Hotelu z kobietami. Sprawa dotyczy zarzutów związanych z prostytucją w hotelu.

W Sądzie Okręgowym w Warszawie, w trakcie rozpatrywania pozwu prezydenta Polski Karola Nawrockiego przeciwko wydawcy serwisu Onet, przesłuchano Łukasza Franczaka, jego byłego kolegę z ochrony sopockiego hotelu Grand Hotel. Świadek potwierdził, że w hotelu przebywały prostytutki, jednak oświadczył, że nie wiedział o zorganizowanej sieci ich pozyskiwania i nie widział, aby Karol Nawrocki uzgadniał takie usługi.

Sprawa zyskała rozgłos po opublikowaniu przez Onet 26 maja 2025 r. artykułu, w którym dziennikarze twierdzili, że Karol Nawrocki, pracując jako ochroniarz w Grand Hotelu w połowie lat 2000, brał udział w organizowaniu spotkań gości z prostytutkami. Karol Nawrocki nazwał te zarzuty kłamstwem i złożył pozew przeciwko wydawcy, domagając się przeprosin i odszkodowania. Proces sądowy rozpoczął się we wrześniu 2026 roku, a 27 października po raz pierwszy odbyła się jaвна rozprawa. Prezydent zaprzecza zarzutom.

W ramach postępowania sądowego adwokaci Karola Nawrockiego wezwali do sądu Łukasza Franczaka, który w tym samym czasie pracował jako ochroniarz w tym hotelu. Początkowo rozprawy odbywały się za zamkniętymi drzwiami. Jednak później, na wniosek serwisu Onet, sąd postanowił udostępnić je opinii publicznej.

Według Łukasza Franczaka pracował on w Grand Hotelu od czerwca 2006 roku do lipca lub sierpnia 2007 roku w ramach zewnętrznej firmy ochroniarskiej. Karol Nawrocki, jak zaznaczył świadek, pozostawał w hotelu dłużej.

Podczas przesłuchania Łukasz Franczak potwierdził, że w hotelu pracowały prostytutki. Jednocześnie wyjaśnił, że działalność ta odbywała się dyskretnie. Świadek opowiedział również, że pracownicy ochrony nie sprawdzali, kto dokładnie przychodził do hotelu i w jakim celu. Według Łukasza Frančaka priorytetem dla ochroniarzy było bezpieczeństwo gości, a nie ich prywatne spotkania.

Świadek dodał, że przed opublikowaniem materiału skontaktował się z nim dziennikarz Onetu Jacek Harlukowicz. Łukasz Franczak postanowił jednak nie udzielać mu komentarzy.

Wcześniej, 27 października, sąd przesłuchał dziennikarza „Gazety Wyborczej” Piotra Głuchowskiego. Opowiedział on, że otrzymał od informatora informację o rzekomym udziale Karola Nawrockiego w organizowaniu spotkań gości Grand Hotelu z kobietami. Według dziennikarza chodziło o większą grupę osób.

Piotr Głuchowski odmówił ujawnienia tożsamości źródła, powołując się na tajemnicę dziennikarską. Zaznaczył, że informator pracował wraz z Karolem Nawrockim w hotelu.

Osobno w ramach tej sprawy wspomniano o zeznaniach byłej pracownicy Grand Hotelu, Nataszy Heldon. Opowiedziała ona, że widziała, jak Karol Nawrocki przyprowadził do hotelu kobietę i mężczyznę, a następnie sam wjechał z kobietą windą. Karol Nawrocki konsekwentnie zaprzecza wszystkim zarzutom związanym z tą sprawą.

Karol Nawrocki złożył również prywatny akt oskarżenia o zniesławienie przeciwko autorom tekstu. Sprawa toczy się przed sądem rejonowym Warszawa-Mokotów, a pierwsza rozprawa została wyznaczona na 12 listopada.

Informację tę podał serwis Onet we wtorek 27 października.

Wcześniej Nawrocki trenował z bokserem, który wychwalał Moskwę.

Przypomnijmy, że prezydent Polski Karol Nawrocki planuje odwiedzić Argentynę po zaplanowanej podróży do Arabii Saudyjskiej. Celem wizyty ma być przekonanie władz argentyńskich do poparcia dążeń Polski do stałego członkostwa w grupie G20.

Wcześniej Karol Nawrocki podpisał ustawę o jednorazowym podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, którą wcześniej blokował. Następnie polski rząd ogłosił obniżenie stawki VAT na paliwo z 23% do 8% oraz zmniejszenie akcyzy.

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