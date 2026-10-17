W Polsce w nocy z soboty 24 października na niedzielę 25 października zegary zostaną przestawione na czas zimowy. O godz. 3:00 wskazówki trzeba będzie cofnąć na godz. 2:00, dlatego noc potrwa o godzinę dłużej. Poinformował o tym RMF24.

Kolejna zmiana — wiosną

Kolejne przejście, tym razem na czas letni, zaplanowano na ostatnią niedzielę marca 2027 roku. W materiale zaznaczono, że idea zmiany czasu pojawiła się już w XVIII wieku jako sposób na efektywniejsze wykorzystanie światła dziennego. W Europie praktyka ta rozpowszechniła się podczas I wojny światowej.

W Polsce zegary po raz pierwszy przestawiono w 1916 roku, a od 1977 roku zmiana czasu jest stosowana nieprzerwanie. Początkowym celem było dostosowanie codziennego rytmu do sezonowej długości dnia oraz możliwe ograniczenie zużycia energii elektrycznej.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wpływ na samopoczucie

Przestawianie zegarów dwa razy w roku wywołuje dyskusje, w szczególności ze względu na wpływ na rytm dobowy. Jak pisze RMF24, badania wskazują, że nawet niewielka zmiana zwykłego trybu może przypominać krótki jet lag. Najsilniej mogą to odczuwać dzieci, osoby starsze oraz osoby mające problemy ze snem.

Po zmianie czasu mogą pojawić się trudności z zasypianiem, spadek koncentracji i nasilenie zmęczenia. Niektóre badania wiążą również okres po przestawieniu zegarów ze wzrostem liczby wypadków drogowych. W Unii Europejskiej od kilku lat dyskutuje się o zniesieniu sezonowej zmiany czasu, jednak ostateczna decyzja wciąż nie została podjęta.

Czytaj nas na