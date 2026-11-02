W Polsce wykryto ponad 11 tys. fikcyjnych wniosków o zatrudnienie cudzoziemców

W Polsce prowadzone jest śledztwo w sprawie zakrojonej na szeroką skalę afery związanej z fałszywymi dokumentami służącymi do zatrudniania cudzoziemców. Za pośrednictwem 130 fikcyjnych firm zarejestrowano ponad 11,4 tysiąca fałszywych zgłoszeń o zatrudnieniu, które mogły być wykorzystywane do uzyskania wiz pracowniczych i przekroczenia granicy.

Ukraińcom poszukującym pracy w Polsce zaleca się, aby przed wyjazdem sprawdzili pośredników i pracodawców. Agencje pośrednictwa pracy można sprawdzić w rejestrze KRAZ, a firmy – w rejestrach CEIDG lub KRS.

Warto również zweryfikować nazwę przedsiębiorstwa, adres, dane rejestracyjne, warunki umowy, miejsce pracy oraz informacje o tym, kto będzie wypłacał wynagrodzenie. Jeśli pośrednik ukrywa nazwę pracodawcy lub proponuje wystawienie zaproszenia bez umowy, jest to powód do odrzucenia oferty.

W przypadku korzystania z fałszywych dokumentów osoba ryzykuje utratę pracy, utratę pieniędzy oraz problemy podczas ubiegania się o pozwolenie na pobyt. Za świadome posługiwanie się sfałszowanym dokumentem jako prawdziwym polskie prawo przewiduje karę pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat.

Źródło: Gremi Personal

W Polsce rządowy projekt pilotażowy dotyczący skrócenia czasu pracy obejmuje 78 pracodawców: 38 z sektora prywatnego i 40 z sektora publicznego. Testowane modele dotyczą prawie 5 tysięcy pracowników z różnych branż.

W Polsce 5 listopada 2026 r. wejdą w życie zmiany w prawie pracy dotyczące mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy. Nowe przepisy upraszczają definicję mobbingu, ustanawiają wyższe minimalne odszkodowania i rozszerzają obowiązki pracodawców.

W Polsce Senat wprowadził poprawki do przyjętego przez Sejm projektu ustawy o zmianach w przepisach dotyczących podatku PIT, CIT oraz podatku ryczałtowego. Dokument przewiduje między innymi podwyższenie stawki podatku od części dochodów z wynajmu nieruchomości.

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