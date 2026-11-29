W polskim Zabrzu Górnik pokonał Wisłę Płock 3:2. Następnego dnia większościowy właściciel klubu Łukasz Podolski opublikował ostry wpis na temat poziomu sędziowania w Ekstraklasie. Jak informuje Interia Sport, nie sprecyzował, czy jego wypowiedź dotyczyła konkretnego epizodu meczu z Wisłą.

Anulowany gol Članáča

Gospodarze szybko objęli prowadzenie 2:0 po golach Rafała Janickiego i Maksyma Članáča. Ukraiński piłkarz zdobył bramkę po zejściu z lewego skrzydła do środka, jednak sędziowie anulowali jego trafienie po interwencji VAR.

Sędziowie dopatrzyli się przewinienia zawodnika Górnika około kilkunastu sekund przed golem Članáča. Mimo to zespół z Zabrza jeszcze przed przerwą ponownie zdobył drugą bramkę i ostatecznie wygrał 3:2.

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Krytyka sędziowania

Podolski stwierdził, że jego zdaniem system sędziowania w Ekstraklasie z tygodnia na tydzień pozostaje niekompetentny. Poddał także w wątpliwość kompetencje jego uczestników oraz skarżył się na słabe decyzje i złą komunikację między sędziami.

Nie jest to pierwsza publiczna krytyka sędziowania ze strony Podolskiego. W sierpniu pisał, że polska piłka nożna rozwija się, jednak poziom sędziowania, jego zdaniem, się nie zmienia. Po 16 kolejkach Górnik zajmuje drugie miejsce w tabeli Ekstraklasy z 34 punktami. Następnym ligowym rywalem zespołu Michała Gašparíka będzie Pogoń Szczecin.

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