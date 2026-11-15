W Polsce za palenie w miejscach publicznych, w tym używanie e-papierosów i podgrzewaczy tytoniu, może grozić kara do 500 złotych. Zakaz obejmuje restauracje, bary, kina, placówki edukacyjne, szpitale, obiekty sportowe, place zabaw, przystanki transportu publicznego i miejsca pracy.

Jak informuje RMF24, odpowiednie przepisy obowiązują od wejścia w życie 15 listopada 2010 roku zmian w ustawie o ochronie zdrowia. Właścicielom lokali, którzy nie pilnują przestrzegania zakazu, może grozić kara do 2 tys. złotych.

Wyjątek dla specjalnie wyposażonych miejsc

W lokalach gastronomicznych można urządzać oddzielne miejsca dla palących. Muszą być odpowiednio oznaczone, odizolowane od innych gości i wyposażone w skuteczną wentylację. Takie pomieszczenia mogą znajdować się także w domach kultury, restauracjach i pubach, jeśli pozwalają na to warunki lokalu.

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Bierne palenie się zmniejszyło

Według danych portalu po wprowadzeniu ograniczeń odsetek osób narażonych na dym tytoniowy w lokalach gastronomicznych spadł z 36% w 2009 roku do 14% rok po wprowadzeniu nowych przepisów. Jednocześnie liczba palaczy zmieniła się nieznacznie: około 8 milionów dorosłych Polaków codziennie pali papierosy, co stanowi niemal 30% dorosłej populacji kraju.

RMF24 zaznacza, że rak płuc pozostaje główną przyczyną zgonów z powodu chorób onkologicznych wśród mężczyzn i kobiet w Polsce. Portal przypomina także o potrzebie profilaktyki, działań edukacyjnych i wsparcia dla osób, które chcą rzucić palenie.

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