W Polsce rodzice muszą złożyć wnioski o jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł w ramach programu Dobry Start do 30 listopada. Środki są przeznaczone na zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych lub sprzętu komputerowego dla uczniów.

Jak informuje RMF24, pomoc mogą otrzymać wszystkie dzieci uczęszczające do szkoły, które w roku kalendarzowym kończą od 7 do 20 lat. W przypadku dzieci z niepełnosprawnościami górna granica wieku wynosi 24 lata. Kryterium wieku jest określane na podstawie roku urodzenia: świadczenie jest możliwe, nawet jeśli dziecko osiąga odpowiedni wiek w ciągu roku kalendarzowego.

Kto ma prawo do pomocy

Program nie obejmuje dzieci uczęszczających do klas przygotowawczych ani studentów. Wysokość dochodów rodziny nie wpływa na prawo do otrzymania świadczenia.

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Wniosek mogą złożyć również cudzoziemcy mieszkający w Polsce wraz z dziećmi. Jednocześnie osoby spoza krajów UE, Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu i Wielkiej Brytanii, a także obywatele Ukrainy ze statusem UKR, muszą potwierdzić aktywność zawodową w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Wnioski są przyjmowane wyłącznie online

Wnioski o świadczenie są przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej: przez aplikację mZUS, portal eZUS, bankowość internetową lub portal Emp@tia. Pomoc w wysokości 300 zł jest przyznawana na każde dziecko spełniające warunki programu.

W ubiegłym roku polski Zakład Ubezpieczeń Społecznych otrzymał ponad 3,3 mln wniosków dotyczących prawie 4,9 mln dzieci. Łączna kwota wypłat w ramach Dobrego Startu przekroczyła 1,4 mld zł.

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