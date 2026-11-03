W Polsce policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o kradzież z domu w pobliżu Kędzierzyna-Koźla w województwie opolskim dwóch sejfów na broń, zawierających broń i amunicję. W operacji na terenie województwa śląskiego uczestniczył policyjny oddział kontrterrorystyczny.

Sejfy z bronią wyniesiono z domu

Jak informuje RMF24, do domu wtargnięto po pokonaniu zabezpieczeń i wyniesiono dwa sejfy. Właściciel mieszkania miał pozwolenie na broń i przechowywał w nich broń palną oraz amunicję. O incydencie natychmiast powiadomiono policję.

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Broń i amunicję zabezpieczono

Mężczyzna został zatrzymany w niedzielę rano na terenie województwa śląskiego. Według śledczych udało się zabezpieczyć całą broń i amunicję.

Po zatrzymaniu ustalono, że mężczyzna był poszukiwany na podstawie 11 różnych decyzji, w tym trzech listów gończych. Policja ustala, czy kradzież była przypadkowa, czy też mężczyzna celowo wtargnął do domu po broń.

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