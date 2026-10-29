W Polsce zatrzymano dyrektora wrocławskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), Waldemara W. Usłyszał siedem zarzutów, informuje RMF24.

Istota zarzutów

Według portalu zarzuty dotyczą przekroczenia uprawnień w związku z procedurami przetargowymi, fałszowania dokumentów, a także działań odwetowych wobec sygnalistów. Chodzi o osoby, które zgłosiły lub ujawniły nieprawidłowości w oddziale.

Waldemar W. stanął na czele wrocławskiego oddziału GDDKiA w 2024 roku. Nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień.

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Zawieszenie w obowiązkach

Urzędnik znajduje się pod dozorem policji. Jak poinformowała dziennikarka RMF FM, został zawieszony w wykonywaniu obowiązków.

Rzeczniczka wrocławskiego oddziału GDDKiA Magdalena Szumiata powiedziała RMF FM, że Waldemar W. nie wykonuje żadnych funkcji służbowych, nie przebywa w biurze i nie otrzymuje wynagrodzenia. Jednocześnie nie został odwołany ze stanowiska. Centrala GDDKiA miała skomentować sprawę w czwartek.

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