W polskiej Świdnicy funkcjonariusze zatrzymali 55-letniego obywatela Rosji, podejrzanego o działalność na rzecz obcego wywiadu. Mężczyzna pozostanie w areszcie przez najbliższe trzy miesiące, informuje RMF24.

Fotografował pociągi i infrastrukturę

Według policji województwa dolnośląskiego mężczyzna został zatrzymany, gdy fotografował pociągi i infrastrukturę kolejową w Świdnicy. Usłyszał zarzut działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko Polsce.

Śledczy uważają, że fotografował elementy infrastruktury kolejowej, transportowej i przemysłowej z zamiarem przekazania tych materiałów obcemu wywiadowi. Policja oświadczyła, że takie zdjęcia mogły zostać wykorzystane przeciwko bezpieczeństwu państwa.

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Do zatrzymania doszło podczas działań policji zabezpieczających mecz piłkarski w Świdnicy. Funkcjonariusze zwrócili uwagę na volkswagena zaparkowanego przy niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Na widok policjantów mężczyzna szybko odjechał, a później ten sam samochód zauważono w pobliżu wiaduktu kolejowego.

Zabezpieczono sprzęt i dokumenty

Podczas kontroli mężczyzna stojący przy samochodzie zdenerwował się i próbował pospiesznie wrócić do pojazdu. Znaleziono przy nim profesjonalny sprzęt fotograficzny, którym wykonywał zdjęcia pociągów i obiektów kolejowych.

Policja poinformowała również, że na jego urządzeniach znaleziono setki tysięcy plików z podobnymi zdjęciami różnych miejsc i ważnych obiektów transportowych, także poza granicami Polski. Funkcjonariusze zabezpieczyli sprzęt elektroniczny i fotograficzny, telefony komórkowe, laptopy, przenośne i zewnętrzne nośniki danych o dużej pojemności, a także kilka dokumentów tożsamości.

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