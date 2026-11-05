W Polsce funkcjonariusze ABW zatrzymali sześć osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej działającej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Według RMF24, w nagłówku komunikatu wskazano, że zatrzymani mogli działać na rzecz rosyjskiego wywiadu państwa agresora, Rosji.

Wśród zatrzymanych jest Rosjanka

Wśród zatrzymanych jest pięciu Polaków w wieku od 25 do 52 lat oraz 37-letnia Rosjanka. W komunikacie nie podano ich nazwisk.

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Komunikat służb specjalnych

O zatrzymaniach 5 listopada poinformował minister koordynator służb specjalnych Polski Tomasz Siemoniak. Informację RMF24 opublikowano o godz. 09:12 w czwartek. Medium powołało się na PAP i wskazało, że dodatkowe informacje mają pojawić się później. W dostępnym tekście nie sprecyzowano okoliczności operacji, możliwych zadań grupy, statusu procesowego każdej zatrzymanej osoby ani miejsc zatrzymań.

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