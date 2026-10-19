W Polsce Żandarmeria Wojskowa zatrzymała mężczyznę podejrzanego o szpiegostwo. Jak podaje RMF24, jest on słuchaczem Wojskowej Akademii Medycznej i ma polskie oraz ukraińskie obywatelstwo.

Co wiadomo o podejrzeniu

Wiceminister obrony narodowej Polski Cezary Tomczyk oświadczył, że zatrzymany badał polskie obiekty wojskowe. Urzędnik nie sprecyzował, o jakie konkretnie obiekty chodziło.

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Rola kontrwywiadu

Tomczyk oświadczył również, że wszystkie służby działały w tej sytuacji właściwie. Jak powiedział, sprawami związanymi z potencjalnym szpiegostwem zajmują się przede wszystkim służby kontrwywiadowcze.

Wiceminister podkreślił, że sprawa nie została jeszcze ostatecznie rozstrzygnięta, dlatego chodzi o podejrzenie możliwego szpiegostwa, a nie o ustalone zaangażowanie mężczyzny. RMF24 nie podało innych szczegółów zatrzymania ani możliwego śledztwa.

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