W Polsce funkcjonariusze zatrzymali trzech byłych społecznych asystentów posła — Franciszka P., Pawła C. i Jakuba Z. Prokurator zarzuca im między innymi wyłudzenie ponad 300 tys. złotych oraz usiłowanie wyłudzenia kolejnych ponad 1 mln złotych z funduszu Siepomaga. Poinformował o tym RMF24, powołując się na Prokuraturę Okręgową Warszawa-Praga.

Przeszukania w kilku miastach

Jak poinformowała rzeczniczka prokuratury Marzena Kiełek-Łopińska, zatrzymania miały miejsce 28 i 29 października. Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie przeszukali również mieszkania zatrzymanych w Poznaniu, Zielonej Górze i Tarnobrzegu.

W trakcie czynności śledczych funkcjonariusze zabezpieczyli materiały istotne dla postępowania, po czym zatrzymanych doprowadzono do prokuratury. Działania śledcze dotyczyły również miejsca zamieszkania oraz adresu rejestracji działalności gospodarczej jednego z posłów.

Polskie media podały, że zatrzymani byli byłymi asystentami posła Łukasza Mejzy. Sam Mejza potwierdził TVP Info, że policja przeprowadzała przeszukania w jego lokalach i firmie.

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Stanowisko prokuratury

Według prokuratury środki z funduszu Siepomaga miały być przeznaczone na leczenie chorych, w tym dzieci, niekonwencjonalną metodą z zastosowaniem pluripotencjalnych komórek macierzystych. Taką terapię oferowała VinciNeoClinic z siedzibą w USA.

Podczas przesłuchań wszyscy trzej zatrzymani nie przyznali się do zarzucanych im czynów, jednak złożyli wyjaśnienia. Prokurator zastosował wobec nich środki zapobiegawcze niezwiązane z pozbawieniem wolności. W prokuraturze dodano, że śledztwo trwa i ma kilka kierunków.

W 2021 roku polskie media informowały, że ta metoda terapii nie ma potwierdzenia medycznego.

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