W Polsce Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała trzech obywateli kraju — 16-letniego nastolatka oraz dwóch 17-latków. Są oni powiązani z międzynarodowym środowiskiem neonazistowskim, informuje Polsat News.

Oświadczenie koordynatora służb specjalnych

Koordynator polskich służb specjalnych Tomasz Siemoniak oświadczył, że zatrzymani rozpowszechniali ideologie nazistowską i faszystowską. Jak zaznaczył, podejmowali również działania zmierzające do popełnienia przestępstw o charakterze terrorystycznym.

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Siemoniak zaznaczył, że szczególne znaczenie dla postępowania mają ustalone okoliczności dotyczące dwóch 17-latków. Jak powiedział, za pośrednictwem komunikatorów internetowych wymieniali informacje na temat domowego wytwarzania materiałów wybuchowych, konstruowania samodzielnie wykonanej broni palnej oraz tworzenia materiałów pirotechnicznych w celu bezpośredniego dokonania działań o charakterze terrorystycznym.

Przeszukanie w miejscu zamieszkania

Podczas przeszukania w miejscu zamieszkania jednego z zatrzymanych funkcjonariusze zabezpieczyli substancje chemiczne, które mogły zostać wykorzystane do produkcji materiałów wybuchowych.

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