W Polsce od 1 stycznia 2027 roku wzrosną stawki akcyzy na papierosy, tytoń do palenia, wyroby tytoniowe do podgrzewania oraz płyny do papierosów elektronicznych. Jak informuje RMF24, zmiany przewiduje ustawa uchwalona w 2024 roku i podpisana przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę.

Nowe stawki akcyzy

Akcyza na 1 tysiąc papierosów wyniesie 476,1 zł zamiast obecnych 414 zł, czyli wzrośnie o 15%. Stawka dla tytoniu do palenia zostanie podniesiona o 22% — z 338,18 zł do 412,58 zł za kilogram. Akcyza na wyroby do podgrzewania tytoniu wzrośnie o 15%, do 780,41 zł za kilogram.

Największy wzrost stawki przewidziano dla płynów do papierosów elektronicznych: z 1,44 do 2,20 zł za mililitr, czyli o 52%. Według RMF24 średnia cena paczki zwykłych papierosów może wzrosnąć o około 2,5–3 zł, paczki wyrobów tytoniowych do podgrzewania — o około 1 zł, a pojemnik z 10 ml płynu może podrożeć o około 9,5 zł.

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Zasady dotyczące papierosów elektronicznych

W połowie października prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę mającą na celu wzmocnienie systemu poboru akcyzy na rynku papierosów elektronicznych. Dokument wprowadził opodatkowanie urządzeń, które wcześniej nie były objęte akcyzą, a także nowe kategorie papierosów elektronicznych.

Nowe zasady przewidują podwyższenie akcyzy na urządzenia do wapowania oraz zestawy części do nich z 40 do 50 zł za sztukę. Takie same 50 zł będzie doliczane do akcyzy na płyn w jednorazowym papierosie elektronicznym. Jednocześnie wymienne wkłady do urządzeń wielokrotnego użytku wyłączono spod akcyzy, choć płyn w nich nadal będzie opodatkowany.

W 2024 roku polskie władze uzasadniały podwyżkę troską o zdrowie młodzieży. Według przytoczonych przez RMF24 danych z badania CBOS, 30% uczniów w wieku 15–19 lat regularnie pali papierosy elektroniczne, a 60% przynajmniej raz ich próbowało. Polska Izba Przemysłu Tytoniowego, powołując się na dane Instytutu Almares, oświadczyła, że w pierwszym kwartale 2026 roku udział papierosów z nielegalnych źródeł na polskim rynku wyniósł 9,7%, wobec 4,7% w 2023 roku.

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