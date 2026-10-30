W Pompejach archeolodzy znaleźli osobiste przedmioty w drewnianej szafie, która pozostawała zapieczętowana przez niemal 2 tysiące lat po erupcji Wezuwiusza w 79 roku n.e. Wśród znalezisk są narzędzia kosmetyczne, niewielki szklany flakon na perfumy, monety oraz naszyjnik tradycyjnie noszony przez dzieci. Informuje o tym The Guardian.

Przedmioty mieszkańców starożytnego miasta

Szafę odkryto w pokoju domu przy Via dell'Abbondanza, jednej z najbardziej ruchliwych ulic starożytnych Pompejów. Znajdowały się w niej także pęseta, kadzielnica, brązowa latarnia, przybory kuchenne oraz 38 brązowych monet.

Najciekawszym znaleziskiem był naszyjnik typu crepundia, tradycyjnie noszony przez dzieci. Zawiera on ponad 20 niewielkich zawieszek z różnych materiałów, w tym z wizerunkami bogów Besa i Merkurego. Zawieszki dzwoniły, aby rodzice mogli pilnować dzieci, a także mogły pomóc w ustaleniu ich tożsamości.

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Oznaki handlu i pospiesznej ucieczki

W szafie przechowywano także drewnianą skrzynkę z ołowianymi odważnikami oraz inne przedmioty, które zdaniem badaczy mogą wskazywać, że jeden z mieszkańców zajmował się handlem. Dyrektor Parku Archeologicznego w Pompejach, Gabriel Zuchtriegel, zaznaczył, że pozostawione pieniądze i osobiste rzeczy mogą wskazywać na pospieszną ucieczkę właścicieli podczas erupcji.

W pomieszczeniu magazynowym domu archeolodzy znaleźli również fragmenty szkieletów dwóch myszy wewnątrz amfory. Dom wcześniej wiązano z osobą o imieniu Korneliusz Maksymus ze względu na inskrypcje, które obecnie nie są już widoczne. Jego fasadę po raz pierwszy odkopano w 1912 roku, a poszczególne pomieszczenia są badane dopiero teraz w ramach projektu restauracyjnego.

Dalsze wykopaliska

Równolegle trwają wykopaliska w Willi Misteriów na przedmieściach Pompejów. Badacze pracują w pomieszczeniach, w których mieszkali słudzy, mając nadzieję dowiedzieć się więcej o ich codziennym życiu i gospodarstwie. Według Zuchtriegela większość mieszkańców tej willi stanowili słudzy.

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