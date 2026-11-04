W Pużnikach w obwodzie tarnopolskim rozpoczął się nowy etap poszukiwań możliwych miejsc pochówku Polaków zabitych w lutym 1945 roku. W pracach uczestniczą przedstawiciele Fundacji „Wolność i Demokracja”, eksperci Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz ukraińscy badacze, informuje RMF24.

Świadectwo o możliwym miejscu pochówku

Poszukiwania rozpoczęto po pojawieniu się nowych świadectw. Według przedstawiciela Fundacji „Wolność i Demokracja” Macieja Dancewicza była mieszkanka Pużnik, która w czasie tych wydarzeń miała 10 lat, powiedziała, że widziała miejsce pochówku ofiar.

Kobieta przypomniała sobie wozy lub sanie z ludźmi, które zatrzymały się na działce między kościołem a cmentarzem. Teren ten nie był wcześniej badany. Badacze otrzymali również zgodę władz wojskowych na zbadanie działki specjalnym urządzeniem elektronicznym, które ma pomóc w dalszych poszukiwaniach. Prace w Pużnikach potrwają do 10 listopada.

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Wcześniejsze znaleziska

Podczas wcześniejszych ekspedycji w Pużnikach odnaleziono szczątki co najmniej 42 osób. Znaleziono je wiosną ubiegłego roku na starym polskim cmentarzu i pochowano w Pużnikach 6 września 2025 roku.

Pużniki to dawna polska wieś w obwodzie tarnopolskim. Według RMF24 w nocy z 12 na 13 lutego 1945 roku ukraińscy nacjonaliści zabili tam od 50 do 120 Polaków. Polskie medium wskazuje jako głównego wykonawcę ataku Petra Chamczuka, który dowodził sotnią UPA „Szare Wilki”.

Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej poinformował, że w czerwcu 1945 roku ocaleni mieszkańcy Pużnik zostali przesiedleni do Polski — do Niemysłowic i Ratowic. W 1949 roku władze radzieckie zlikwidowały wieś, a jej terytorium stopniowo zarosło lasem.

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