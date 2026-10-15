We Francji uczniowie i studenci 15 października nadal blokowali licea i uniwersytety, a w regionie paryskim od początku protestów zatrzymano 1260 osób. Według Anadolu Agency 86% zatrzymanych to osoby niepełnoletnie.

Minister edukacji Édouard Geffray oświadczył, że w całym kraju zmobilizowani pozostawali uczniowie około 200 liceów. Blokady trwały w placówkach edukacyjnych w Paryżu, Marsylii i rejonie Lyonu. Do akcji po raz pierwszy od początku ruchu dołączyli także studenci szkoły biznesu HEC Paris w Jouy-en-Josas, na zachód od Paryża.

Dane o poszkodowanych

Prefektura Policji w Paryżu poinformowała o obrażeniach u 286 policjantów i żandarmów, a także 13 pracowników oświaty. Według jej informacji 13 października podczas demonstracji ucierpiało 71 funkcjonariuszy wewnętrznych sił bezpieczeństwa. Prefektura oświadczyła, że niektóre osoby wyrywały kostkę brukową i rzucały nią w funkcjonariuszy, a kilku policjantów przewieziono do szpitala w celu udzielenia pilnej pomocy.

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Tymczasem pracownicy liceum im. Paula Éluarda w Saint-Denis poinformowali o brutalnej interwencji policji na terenie placówki podczas zatrzymania ucznia. Według nich funkcjonariusze uderzyli pracowników, którzy próbowali zapobiec zatrzymaniu.

Reakcja rządu

Premier Sébastien Lecornu oświadczył, że protesty przestały być ruchem uczniowskim i przekształciły się w ruch miejskiej przemocy. Potępił również wezwania do przemocy w niektórych rejonach, oświadczając, że rady regionalne będą konsultowane w kwestiach dotyczących budynków szkolnych.

Geffray poinformował, że rząd dokonuje przeglądu całej procedury przyjęć do instytucji szkolnictwa wyższego za pośrednictwem platformy Parcoursup, a decyzji oczekuje się do końca października. Dodał również, że do szkół skierowano już dwie trzecie z obiecanych 3 tys. nauczycieli zastępczych. Prefektura Lyonu zakazała zaplanowanej na poranek 15 października demonstracji uczniowskiej, powołując się na ryzyko nowych zamieszek, uszkodzeń obiektów handlowych i przemocy wobec sił bezpieczeństwa.

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