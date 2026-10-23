W Partii Republikańskiej wybuchł skandal w związku z reklamą wyborczą Ramaswamiego

Wokół kampanii wyborczej Viveka Ramaswamiego, kandydata Partii Republikańskiej na stanowisko gubernatora stanu Ohio, wybuchł skandal. Przyczyną stała się reklama skierowana przeciwko jego rywalce z Partii Demokratycznej, Amy Acton, którą oskarżono o stosowanie nieuczciwych technik PR-owych.

Radykalny populista Ramaswami, znany ze swoich antyukraińskich wypowiedzi, sfinansował reklamę skierowaną przeciwko kandydatce Demokratów, Acton, w której biologiczna matka kandydatki nazywa córkę kłamczuchą i sugeruje rzekome problemy z jej zdrowiem psychicznym.

Jednak Ekton nie utrzymuje kontaktów z matką od 12. roku życia, ponieważ w dzieciństwie padła ofiarą przemocy seksualnej ze strony ojczyma, z którym mieszka matka i którego matka stanęła w obronie.

Reklamę potępiło wielu wpływowych republikanów z Ohio, w tym obecny gubernator Mike DeWine i senator John Gasted. DeWine wezwał Ramaswamiego do wycofania reklamy, nazywając ją „niezwykle, niezwykle niepokojącą”.

Jednocześnie prezydent Donald Trump i wiceprezydent J.D. Vance stanęli w obronie Ramaswamiego.

W obszernym poście opublikowanym w czwartek w serwisie Truth Social Trump nazwał Devine’a „republikaninem tylko z nazwy” i stwierdził, że Ramaswami „powinien kontynuować w tym samym duchu”.

W środę Vance powiedział, że „nieco go oburza”, jak jego koledzy z partii „narzekają” na reklamę, poświęcając jej więcej uwagi niż krytyce demokratów.

Według sondaży Ramaswami ustępuje Actonowi w wyścigu o stanowisko gubernatora, a po opublikowaniu reklamy jego wyniki pogorszyły się jeszcze bardziej (50% wobec 43%).

Również senator Gasted, który uzyskał poparcie Trumpa, znacznie ustępuje w sondażach byłemu senatorowi z ramienia Demokratów, Sherrodowi Brownowi (43% wobec 49%).

Jak informowaliśmy, Ramaswami brał udział w prawyborach Partii Republikańskiej przed wyborami prezydenckimi w 2024 roku, a następnie poparł Trumpa. W trakcie kampanii opowiadał się przeciwko pomocy wojskowej dla Ukrainy i proponował zniesienie sankcji wobec Rosji. Wielokrotnie krytykował również prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Trump wezwał, by nie wycofywać reklam Ramaswamiego w Ohio — The Guardian.

Kandydatka Demokratów, Amy Acton, wyprzedza Ramaswamiego o 8 punktów — The Hill.

Była szefowa departamentu zdrowia stanu Ohio, Amy Acton, prowadzi w sondażach — TIME.

W Ohio kampania wyborcza na stanowisko gubernatora koncentruje się wokół COVID-19 — STAT News.

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