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W Rijadzie odłamki po przechwyceniu rakiety raniły jedną osobę — Asharq Al-Awsat

UA.NEWS 14 października 2026 17:48
W Rijadzie odłamki po przechwyceniu rakiety raniły jedną osobę — Asharq Al-Awsat

W Rijadzie, stolicy Arabii Saudyjskiej, odłamki, które spadły po przechwyceniu rakiety balistycznej, raniły jednego arabskiego mieszkańca. Niewielkie uszkodzenia odniosły również budynek mieszkalny i samochód, informuje Asharq Al-Awsat, powołując się na Generalną Dyrekcję Obrony Cywilnej Arabii Saudyjskiej.

Przechwycenie rakiety nad Rijadem

Koalicja na rzecz poparcia legalnych władz w Jemenie oświadczyła, że przechwyciła i zniszczyła rakietę balistyczną, którą, jak twierdzi, Huti wystrzelili w kierunku Rijadu. Według saudyjskiej obrony cywilnej jej zespoły zareagowały na incydent i przeprowadziły standardowe procedury.

We wtorek koalicja przechwyciła rakiety balistyczne i manewrujące, a także drony wystrzelone w kierunku regionu Rijadu, południowego regionu kraju, muhafazy Al-Chardż, ośrodka Harad w muhafazie Al-Ahsa oraz miasta Zahran we wschodniej Arabii Saudyjskiej.

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Ranni i zniszczenia

Saudyjska obrona cywilna informowała również, że odłamki dwóch przechwyconych rakiet manewrujących spadły w Rijadzie. Wówczas poszkodowane zostały cztery osoby: dwie kobiety, mężczyzna i dziecko. Niewielkie szkody materialne poniosło 15 budynków mieszkalnych.

Ponadto koalicja poinformowała o kilku nalotach na centralny skład paliw Al-Sabaha na zachód od stolicy Jemenu, Sany. Koalicja oświadczyła, że operacja miała zakłócić linię dostaw paliwa, którą Huti, według jej twierdzeń, wykorzystują do operacji wojskowych.

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